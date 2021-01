Covid-19 potrebbe causare danni cerebrali anche se il virus non è nel cervello

Leggi su wired

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: Raman Oza via Pixabay)Il coronapuò essere pericolosoper il, soprattutto in chi sviluppa forme gravi di-19. In questi pazienti il responsabile del danno cerebralenon essere il, o almeno non in maniera diretta, ma un’azione eccessiva del sistema immunitario che causa una forte infiammazione. Lo mostra una ricerca condotta dai National Institutes of Health (Nih) statunitensi che hanno analizzato i tessutidi 19 pazienti deceduti con il-19. In queste persone non è stato trovato, a livello cerebrale, ilSars-Cov-2,in presenza di un forte danno. I risultati, preliminari e su pochi individui, sono pubblicati sul New England Journal of ...