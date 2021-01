Covid-19, Lombardia: didattica digitale al 100% per le scuole superiori fino al 24 gennaio. ORDINANZA (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato l’8 gennaio 2021 l’ORDINANZA regionale n. 676 dell’8 gennaio che prevede dall’11 al 24 gennaio 2021 il ricorso alla didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Presidente di RegioneAttilio Fontana ha firmato l’82021 l’regionale n. 676 dell’8che prevede dall’11 al 242021 il ricorso allaa distanza alper lesecondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP). L'articolo .

