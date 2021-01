Covid-19 | il Corinthians mette a disposizione lo stadio per le vaccinazioni

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilrà adelle autorità sanitarie il proprio, la Neo Quimica Arena, per garantire uno spazio sufficiente per svolgere la operazioni di vaccinazione contro il Coronavirus. L’annuncio è stato dato dallo stesso presidente del club paulista, Duilio Monteiro Alves, attraverso i social. “La nostra Arena diventerà un punto di immunizzazione di massa per la zona est di San Paolo. Spero che ciò avvenga nel più breve tempo possibile. #Vaccino”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.