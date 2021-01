Covid-19, De Luca avverte: “In Campania nuovo picco a fine gennaio” (VIDEO) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – “E’ previsto un nuovo picco dei contagi a fine gennaio, dobbiamo stare in guardia”. A dirlo è il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, intervenuto nel corso di un sopralluogo effettuato presso l’Ospedale del Mare di Napoli, teatro questa mattina di un’esplosione di una tubatura che per fortuna non ha causato feriti. E’ stata anche l’occasione per parlare anche del pericolo di una terza ondata di contagi da Covid-19, una minaccia temuta dall’Iss e dal Ministero della Salute: “Credo che sarebbe irresponsabile prendere oggi decisioni per attività commerciali, mobilità e scuola senza aver verificato prima il dato epidemiologico e la ricaduta del periodo festivo, perché è evidente che durante le festività c’è stato un rilassamento – ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – “E’ previsto undei contagi a, dobbiamo stare in guardia”. A dirlo è il presidente della Regione, Vincenzo De, intervenuto nel corso di un sopralluogo effettuato presso l’Ospedale del Mare di Napoli, teatro questa mattina di un’esplosione di una tubatura che per fortuna non ha causato feriti. E’ stata anche l’occasione per parlare anche del pericolo di una terza ondata di contagi da-19, una minaccia temuta dall’Iss e dal Ministero della Salute: “Credo che sarebbe irresponsabile prendere oggi decisioni per attività commerciali, mobilità e scuola senza aver verificato prima il dato epidemiologico e la ricaduta del periodo festivo, perché è evidente che durante le festività c’è stato un rilassamento – ha ...

