Covid, 17.533 nuovi casi e 620 morti: il bollettino dell’8 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Coronavirus Italia, bollettino oggi 8 gennaio: morti, contagi, guariti Secondo il bollettino di oggi, venerdì 8 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.533 i nuovi casi, contro i 18.020 di ieri, e 620 i morti (ieri erano stati 414), a fronte di 140.267 tamponi effettuati (ieri erano stati 121.275). Il rapporto positivi-tamponi delle ultime 24 ore cala al 12,5%. *in aggiornamento Leggi anche: 1. Disuguaglianze: ricorderemo il 2020 come uno degli anni peggiori; // 2. Vaccini, Lombardia in ritardo. Gallera: “Non faccio rientrare i medici dalle ferie per le vaccinazioni” // 3. Vaccino, l’elenco completo dei centri di somministrazione in Italia “è ancora in divenire”. Il documento di ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 8, contagi, guariti Secondo ildi oggi, venerdì 8, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.533 i, contro i 18.020 di ieri, e 620 i(ieri erano stati 414), a fronte di 140.267 tamponi effettuati (ieri erano stati 121.275). Il rapporto positivi-tamponi delle ultime 24 ore cala al 12,5%. *in aggiornamento Leggi anche: 1. Disuguaglianze: ricorderemo il 2020 come uno degli anni peggiori; // 2. Vaccini, Lombardia in ritardo. Gallera: “Non faccio rientrare i medici dalle ferie per le vaccinazioni” // 3. Vaccino, l’elenco completo dei centri di somministrazione in Italia “è ancora in divenire”. Il documento di ...

mister_ricci : RT @Agenzia_Ansa: Sono 17.533 i #tamponi #positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della #Salut… - Alberto63Al : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 17.533 contagi; 620 DECESSI!!! SUPERATI I 77.000 (77.811) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TA… - IlMondoDiAllie : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 17.533 contagi; 620 DECESSI!!! SUPERATI I 77.000 (77.811) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TA… - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Italia, 17.533 contagi e 620 morti oggi in Italia - Ragusanews : Covid Italia, 17.533 contagi e 620 morti oggi in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 533 Ricorso per multa auto Covid di 533 euro: al Prefetto ClubAlfa.it Covid: 17.533 positivi e 620 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 17.533 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 620. 140.267 tamponi, tasso positività cala al 12,5% Sono 140.26 ...

Coronavirus Italia, il bollettino di venerdì 8 gennaio: +17.533 i contagi , 620 i decessi

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 17.533, i morti 620. 140.267 i tamponi effettuati , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 121.275 (circa 19 mila in meno).

Sono 17.533 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 620. 140.267 tamponi, tasso positività cala al 12,5% Sono 140.26 ...Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 17.533, i morti 620. 140.267 i tamponi effettuati , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 121.275 (circa 19 mila in meno).