Covid | 17 533 contagi e 620 morti Stabili le terapie intensive

ROMA – Sono 17.533 i nuovi casi da coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia, a fronte di 140.267 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 12,5% in calo rispetto a ieri, quando i nuovi casi registrati erano stati 18.020 con 121.275 tamponi (14.9%), ma in aumento rispetto a mercoledì, che aveva 20.331 positivi su 178.596 tamponi (11.38%).

Stabile l'occupazione delle Terapie intensive, nei reparti ordinari +22 ricoverati. In Gran Bretagna drammatico record: altre 1.325 vittime e 68mila contagiati ...

Covid, sempre male: 620 morti, più ricoveri e tasso di positività al 12,5%

Sono 17.533 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 140.267 tamponi effettuati: invariato il numero delle persone in terapia intensiva, aumentano di 22 unità i pazienti negli alt ...

Stabile l'occupazione delle Terapie intensive, nei reparti ordinari +22 ricoverati. In Gran Bretagna drammatico record: altre 1.325 vittime e 68mila contagiati ...