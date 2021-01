Covid, 17.533 contagi e 620 decessi che portano il tasso di positività del Paese al 12,5% (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche oggi poche novità positive in merito alla situazione coronavirus nel Paese. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti altri 140.267 tamponi che, per un leggero ribasso del tasso di positività (nella media nazionale) al 12,5%, ha individuato 17.533 nuovi contagi. Come spiega inoltre il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente in Italia i positivi (non ‘malati’) sono 570.389. E’ sempre il Veneto la regione maggiormente colpita dai nuovi contagi Anche per oggi purtroppo la Regione maggiormente colpita dai nuovi casi è il Veneto, con 3.388, Seguono l’Emilia Romagna (2.026), la Lombardia (1.963), la Sicilia (1.842), il Lazio (1.613) che come vedremo non sta andando affatto bene e infine, la Puglia (1.349). Non accenna invece a diminuire il numero quotidiano delle vittime Per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche oggi poche novità positive in merito alla situazione coronavirus nel. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti altri 140.267 tamponi che, per un leggero ribasso deldi(nella media nazionale) al 12,5%, ha individuato 17.533 nuovi. Come spiega inoltre il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente in Italia i positivi (non ‘malati’) sono 570.389. E’ sempre il Veneto la regione maggiormente colpita dai nuoviAnche per oggi purtroppo la Regione maggiormente colpita dai nuovi casi è il Veneto, con 3.388, Seguono l’Emilia Romagna (2.026), la Lombardia (1.963), la Sicilia (1.842), il Lazio (1.613) che come vedremo non sta andando affatto bene e infine, la Puglia (1.349). Non accenna invece a diminuire il numero quotidiano delle vittime Per ...

