Così gli Usa possono affrancarsi da Trump. Lo spiega Del Pero (Di venerdì 8 gennaio 2021) La riscossa delle democrazia arriva nel giorno più buio per le istituzioni americane: dopo l’assalto dei fanatici Trumpiani a Capitol Hill, i congressisti statunitensi hanno voluto riprendere rapidamente la riunione congiunta interrotta con quel “tentato colpo di stato” – come lo hanno definito in molti, sebbene forse è meglio dire “insurrezione” sostengono altri – e ratificato formalmente la vittoria elettorale di Joe Biden. La democrazia continua con le istituzioni che procedono nel proprio esercizio. Certo, resta “difficile sottostimare la rilevanza simbolica, e quindi la salienza storica, di ciò a cui abbiamo assistito ieri” commenta con Formiche.net Mario Del Pero, professore di Storia internazionale a SciencesPo di Parigi. “È uno sfregio e una vandalizzazione del luogo sacro della politica e delle istituzioni staunitensi. Simbolo della forma ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 gennaio 2021) La riscossa delle democrazia arriva nel giorno più buio per le istituzioni americane: dopo l’assalto dei fanaticiiani a Capitol Hill, i congressisti statunitensi hanno voluto riprendere rapidamente la riunione congiunta interrotta con quel “tentato colpo di stato” – come lo hanno definito in molti, sebbene forse è meglio dire “insurrezione” sostengono altri – e ratificato formalmente la vittoria elettorale di Joe Biden. La democrazia continua con le istituzioni che procedono nel proprio esercizio. Certo, resta “difficile sottostimare la rilevanza simbolica, e quindi la salienza storica, di ciò a cui abbiamo assistito ieri” commenta con Formiche.net Mario Del, professore di Storia internazionale a SciencesPo di Parigi. “È uno sfregio e una vandalizzazione del luogo sacro della politica e delle istituzioni staunitensi. Simbolo della forma ...

juventusfc : 18' | ?? | GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOL! STU-PEN-DA azione dei bianconeri, assist delizioso di tacco di… - matteorenzi : Vacciniamo subito gli insegnanti, la prossima settimana. Così per le scuole sarà più semplice riaprire. La mia inte… - matteosalvinimi : Qui Milano, Palazzo Lombardia. Lancio un appello affinché nella campagna vaccinale vengano coinvolti i medici di fa… - vastkusten74 : @GuidoCrosetto @erreelleci Libero di usare gli strumenti che preferisce soltanto se non abusa degli strumenti stess… - justcallme_Blue : RT @StalkerAnsya: Voi scherzate ma io il bonus psicologo lo voglio davvero, lo esigo e lo pretendo. E non venitemi a dire che se uno vuole… -

Ultime Notizie dalla rete : Così gli Coronavirus, le ultime notizie sul Covid dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera