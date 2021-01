Agenzia_Ansa : Suicida il responsabile delle vaccinazioni del personale sanitario a Cosenza #ANSA - marrone_tommaso : RT @Fra_tante3: Cosenza choc, suicida il responsabile delle vaccinazioni anti Covid. Si è buttato dal balcone di casa. Azzzzzzz?? https://t.… - ItaliaRoby : Si suicida il responsabile delle vaccinazioni anti Covid a Cosenza - mascherettibrun : RT @Stefani28047430: Cosenza, suicida il responsabile delle vaccinazioni anti Covid. Si è buttato dal balcone di casa - MaryamSenada : Cosenza, suicida il responsabile delle vaccinazioni anti Covid. Si è buttato dal balcone di casa -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza suicida

La pandemia di coronavirus continua a mietere vittime negli Stati Uniti d'America. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati ben 4mila, con 265mila nuovi contagiati: lo rivelano i ...Dell’accaduto è stato informata la Procura della Repubblica. Non si conoscono le ragioni del gesto che ha suscitato viva impressione in città. Sotto choc i familiari che si trovavano in casa, in parti ...