Cosenza sotto choc: si è suicidato il dottore Lucio Marrocco, aveva organizzato la vaccinazione anti Covid (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si è tolto la vita Lucio Marrocco, 56 anni, direttore di dipartimento dell'Azienda ospedaliera. L'uomo si è lanciato dal quinto piano del palazzo di via Siniscalchi dove abitava con la famiglia. Il corpo senza vita di Lucio Marrocco è stato notato da un passante che ha lanciato l'allarme. Sul posto si sono precipitate le pattuglie della squadra volante della Questura. sotto choc i familiari che erano in casa, in particolare la moglie, Simona Loizzo, dirigente medico ospedaliero nella stessa struttura, l'Annunziata. Non si conoscono le ragioni del gesto. Cosenza è sotto choc. Lucio Marocco era molto conosciuto. Dal 27 dicembre scorso aveva organizzato tutte le fasi della vaccinazione anti Covid.

