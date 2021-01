Cos’è il 25° emendamento, quello che potrebbe far rimuovere Trump dalla Casa Bianca (Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: Joe Raedle/Getty Images)Dopo i fatti di Capitol Hill e l’appoggio dimostrato dal presidente uscente Donald Trump alla folla che ha invaso e vandalizzato il Campidoglio degli Stati Uniti, sono molte le personalità politiche e istituzionali che stanno invocando la rimozione anticipata del tycoon dal suo incarico. Mancano meno di due settimane, infatti, all’insediamento alla Casa Bianca del presidente eletto Joe Biden, la cui vittoria elettorale è stata definitivamente certificata dal Congresso negli ultimi faticosi due giorni. In seguito all’attacco al simbolo della democrazia nordamericana da parte dei sostenitori di Trump, un gruppo di deputati democratici del Comitato giudiziario della Camera Usa ha scritto una lettera al vicepresidente Mike Pence per esortarlo ad agire per rimuovere ... Leggi su wired (Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: Joe Raedle/Getty Images)Dopo i fatti di Capitol Hill e l’appoggio dimostrato dal presidente uscente Donaldalla folla che ha invaso e vandalizzato il Campidoglio degli Stati Uniti, sono molte le personalità politiche e istituzionali che stanno invocando la rimozione anticipata del tycoon dal suo incarico. Mancano meno di due settimane, infatti, all’insediamento alladel presidente eletto Joe Biden, la cui vittoria elettorale è stata definitivamente certificata dal Congresso negli ultimi faticosi due giorni. In seguito all’attacco al simbolo della democrazia nordamericana da parte dei sostenitori di, un gruppo di deputati democratici del Comitato giudiziario della Camera Usa ha scritto una lettera al vicepresidente Mike Pence per esortarlo ad agire per...

