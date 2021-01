Cosa vi hanno fatto vedere al Tg1 fino a oggi Bomba su Conte | il renziano denuncia | Senza paragoni in Occidente | Guarda

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tutto vero: le immagini di Giuseppeche vediamo al Tg1 sono tutte a cura dell'ufficio stampa del premier, guidato da Rocco Casalino. "Quello che era un sospetto ora diventa una grave e inquietante certezza", è ladi Michele Anzaldi, membro della Commissione Vigilanza Rai ed esponente di Italia Viva. "in posa 'indaffarato' per i corridoi di Palazzo Chigi e 'al lavoro' nel suo ufficio modello Istituto Luce, sono state realizzate direttamente dagli uffici di, autoprodotte dalla presidenza del Consiglio", scrive su Facebook il, puntando il dito contro la "messinscena orchestrata dai collaboratori di" e definendola "una situazione da Minculpop che non hain nessuna democrazia occidentale". A confermare quanto già ...

Davide : Una cosa va precisata, perché magari non tutti hanno seguito la giornata di Washington: gli squadristi al Campidogl… - CarloCalenda : Barca dice una cosa vera Piercamillo. Dall’89 abbiamo promesso egemonia economia, politica e benessere diffuso; sia… - antoguerrera : Non oso pensare che cosa sarebbe successo se questi miliziani che a Washington hanno assaltato il Campidoglio fossero stati neri. - LibriSoria : RT @MonEleonora: @aribaaribayes @flayawa @JungerMatilda La democrazia è stata esercitata con il voto, gli americani hanno scelto Biden. N… - Gaialab_ : la cosa più iconica é che le maracaibe parlano tanto e sono proprio quelle che hanno salvato un’omofoba vera nonch… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa hanno

Il tiro in porta fa parte della prestazione di una squadra, è il fondamentale più importante!”. Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto de ...Insomma davvero un momento duro per la coppia che sempre tramite social ha raccontato tutte le vicende e il modo in cui si sono svolte, scopriamo insieme cosa ha detto Alessandra. Maurizio Battista ...