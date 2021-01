Cosa cambia nelle regioni in zona arancione fino al 15 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) La nuova ordinanza del ministro della Salute Speranza 'declassa' Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto mentre lascia in area gialla il resto della penisola. Dagli spostamenti ai negozi:... Leggi su today (Di venerdì 8 gennaio 2021) La nuova ordinanza del ministro della Salute Speranza 'declassa' Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto mentre lascia in area gialla il resto della penisola. Dagli spostamenti ai negozi:...

repubblica : Come cambia Whatsapp: privacy e regole, ecco cosa succede per gli utenti - ylolastepyx : RT @puffettaceleste: due giorni di zona gialla, poi due di arancione e poi chissà... ma che razza di piano per fronteggiare una pandemia è?… - falsegoddess_ : RT @puffettaceleste: due giorni di zona gialla, poi due di arancione e poi chissà... ma che razza di piano per fronteggiare una pandemia è?… - viciocort : RT @Andrea__Fedeli: Auspico che il nuovo Piano Operativo #Competenzedigitali permetta di raggiungere gli obiettivi entro il 2025 e che il m… - meddisstovtiks : RT @ItalianPolitics: Come cambia Whatsapp: privacy e regole, ecco cosa succede per gli utenti -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa cambia Cosa cambia in Lombardia zona arancione da lunedì 11 gennaio: le nuove regole Fanpage.it Zanonato: «L’elenco delle cose da fare a Padova è infinito, la sfida per il 2030 è concretizzare»

PADOVA. Sono stato gentilmente invitato dal sindaco Giordani a dare una mia opinione sul “piano degli interventi” che il comune di Padova ha assegnato a un gruppo di urbanisti, il più noto dei quali è ...

Verona, Juric: “Crotone significa molto per me, ecco cosa ci porta avanti”

VERONA JURIC - Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona ha parlato a due giorni dalla gara interna contro il Crotone. Queste le sue dichiarazioni: "Il ...

PADOVA. Sono stato gentilmente invitato dal sindaco Giordani a dare una mia opinione sul “piano degli interventi” che il comune di Padova ha assegnato a un gruppo di urbanisti, il più noto dei quali è ...VERONA JURIC - Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona ha parlato a due giorni dalla gara interna contro il Crotone. Queste le sue dichiarazioni: "Il ...