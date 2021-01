Corte d'Appello di Perugia, accolto reclamo di due genitori Testimoni di Geova contrari a trasfusioni per il figlio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non è obbligato il minore (un 15enne) a sottoporsi ad una trasfusione di sangue a scopo terapeutico se ha ribadito il suo no per motivi religiosi. E allo stesso tempo i genitori non possono essere ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non è obbligato il minore (un 15enne) a sottoporsi ad una trasfusione di sangue a scopo terapeutico se ha ribadito il suo no per motivi religiosi. E allo stesso tempo inon possono essere ...

