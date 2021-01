Corsport | «Lo sfogo di Gattuso nello spogliatoio | “Non avete le palle” | pugni contro il muro»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 gennaio 2021)ai giocatori del Napoli: «Nonle». Il Corriere dello Sport, a firma Fabio Mandarini, riporta oggi la notizia del durodi Rinoal termine di Napoli-Spezia 1-2. Urla e cazzotti al. Parole in libertà, senza freni e senza filtri, innescate dalla rabbia e dalla delusione: sconfitta incredibile e difficilmente spiegabile. (…) Il concetto base? La mancanza di carattere: «Nongli attributi», tanto per usare un eufemismo, è la frase ripetuta daa ripetizione. Come un mantra. A qualcuno, per il nervosismo e il dispiacere, gli occhi sono anche diventati rossi, come quando si trattengono le lacrime, e quasi tutti gli azzurri hanno condiviso il sentimento della ...