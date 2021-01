TV7Benevento : **Coronavirus: Zingaretti, 'su campagna vaccinale vigileremo con attenzione'**... - TV7Benevento : **Coronavirus: Zingaretti, 'prima fase vaccini ottima a dispetto profeti sventura'**... - TV7Benevento : Coronavirus: Zingaretti, 'ci attendono altri mesi pesanti'... - TV7Benevento : Coronavirus: Zingaretti, 'l'emergenza non è alle nostre spalle'... - News_24it : Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, visto l’incremento della curva dei contagi da Coronavirus, fir… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Zingaretti

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "L’emergenza non è alle nostre spalle. Ancora oggi in Italia, come in Europa e nel mondo, il numero delle persone positive è in crescita e notizie di possibili varianti del v ...Coronavirus, il Lazio ha scelto: le scuole superiori effettueranno didattica a distanza fino al 18 gennaio. L'ordinanda di Zingaretti.