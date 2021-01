Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti all’8 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario all’8 gennaio 2021. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino dell’8 gennaio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 8 gennaio 2021. Di seguito i dati più significativi (il bollettino di ieri): Nuovi positivi: 17.533 Tamponi eseguiti: 140.267 Nuovi decessi: 620Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.587 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: 22 Attualmente ricoverati in ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 8 gennaio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario2021. Segui Termometro Politico su Google News: il bollettino dell’8L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 82021. Di seguito i dati più significativi (il bollettino di ieri): Nuovi positivi: 17.533 Tamponi eseguiti: 140.267 Nuovi decessi: 620Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.587 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: 22 Attualmente ricoverati in ...

