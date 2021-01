Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Record di morti negli Usa, quasi 4 mila in un giorno (Di venerdì 8 gennaio 2021) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus, ultime notizie DAL mondo – La pandemia di Coronavirus ha provocato ad oggi oltre 88 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni di morti nel mondo. Tantissimi Paesi – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – hanno iniziato intanto la campagna vaccinale. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 8 gennaio 2021. ? Coronavirus, ultime notizie DAL mondo: LA DIRETTA Ore 07.00 – Record di morti ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021)dal: tutte le news in tempo realeDAL– La pandemia diha provocato ad oggi oltre 88 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni dinel. Tantissimi Paesi – Italia compresa (qui lesul Covid dall’Italia) – hanno iniziato intanto la campagna vaccinale. Di seguito tutte ledalsuldi oggi, venerdì 8 gennaio 2021. ?DAL: LA DIRETTA Ore 07.00 –di...

fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - fanpage : Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - fanpage : Via libera dell'Aifa al vaccino #Moderna - SkyTG24 : Coronavirus, ultime news. In Italia 400mila vaccinati, Arcuri: “Primi in Europa”. LIVE - SiciliaReporter : I dati epidemiologici relativi ai contagi da Covid-19 in Sicilia continuano in trend in salita, nelle ultime 24 ore… -