Coronavirus, ultime news. In Italia 400mila vaccinati, Arcuri: "Primi in Europa". LIVE (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. L'incremento delle vittime è invece di 414 che fanno salire il totale a oltre 77mila. Il tasso di positività risale al 14,8%. Nove le regioni con terapie intensive oltre la soglia di allerta. Stasera nuova riunione di Conte con i capi delegazione di maggioranza sul Recovery plan

