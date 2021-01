Coronavirus, Ue supera 25 milioni di contagi (Di venerdì 8 gennaio 2021) I casi di Coronavirus in Europa hanno superato quota 25 milioni. Lo indica un conteggio della Reuters: diversi Paesi hanno di nuovo introdotto i lockdown - o prorogato quelli esistenti - a causa della nuova ondata di contagi che rischia di sovraccaricare i vari servizi sanitari nazionali.L'Europa ha registrato almeno 25.016.506 casi e 559.863 decessi dall'inizio della pandemia, ha riportato Reuters; di recente sono segnalati oltre un milione di nuovi casi circa ogni quattro giorni. Con appena un decimo della popolazione mondiale, l'Europa resta l`area più colpita, con quasi il 30 per cento dei casi globali e dei decessi. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 gennaio 2021) I casi diin Europa hannoto quota 25. Lo indica un conteggio della Reuters: diversi Paesi hanno di nuovo introdotto i lockdown - o prorogato quelli esistenti - a causa della nuova ondata diche rischia di sovraccaricare i vari servizi sanitari nazionali.L'Europa ha registrato almeno 25.016.506 casi e 559.863 decessi dall'inizio della pandemia, ha riportato Reuters; di recente sono segnalati oltre un milione di nuovi casi circa ogni quattro giorni. Con appena un decimo della popolazione mondiale, l'Europa resta l`area più colpita, con quasi il 30 per cento dei casi globali e dei decessi.

PowercutMusic : RT @leonweaver76: Oggi è un altro giorno molto triste in cui la realtà supera di gran lunga la finzione... - leonweaver76 : Oggi è un altro giorno molto triste in cui la realtà supera di gran lunga la finzione... - CCanadese : RT @CCanadese: Covid-19: sul giornale di oggi, la situazione in Canada zona per zona - pordenoneoggi : Coronavirus: terapie intensive, il Fvg supera la soglia di allerta - giorgio_mitolo : RT @CCanadese: Covid-19: sul giornale di oggi, la situazione in Canada zona per zona -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus supera Covid, la Spagna supera i 2 milioni di contagi. Regno Unito, picco di decessi ANSA Nuova Europa Terapie intensive Covid, oggi 9 regioni sopra il livello di allerta

Se durante la giornata dell’8 gennaio tutta Italia sarà in zona gialla, e durante le due successive (il weekend del 9 e 10 gennaio) in zona arancione, a partire dall’11 gennaio ogni Regione tornerà in ...

Trump completamente isolato

Segno dei tempi. Prima il presidente Donald Trump è stato bandito da Facebook e Instagram «a tempo indefinito», poi sia i democratici che i repubblicani, con il rappresentante repubblicano Adam Kinzin ...

Se durante la giornata dell’8 gennaio tutta Italia sarà in zona gialla, e durante le due successive (il weekend del 9 e 10 gennaio) in zona arancione, a partire dall’11 gennaio ogni Regione tornerà in ...Segno dei tempi. Prima il presidente Donald Trump è stato bandito da Facebook e Instagram «a tempo indefinito», poi sia i democratici che i repubblicani, con il rappresentante repubblicano Adam Kinzin ...