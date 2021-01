Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’8 gennaio 2021: 1.842 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 1.842 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 10.587 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 8 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 39.672, tra cui 38.226 in isolamento domiciliare. In terapia intensiva i pazienti sono 200 (+4), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1246 (+18). Sono invece 840 i pazienti guariti. Si registrano purtroppo 35 vittime.I casi città per cittàCatania 401, Palermo 472, Messina 361, Caltanissetta 81, Agrigento 63, Ragusa 51, Trapani 226, Siracusa 184, Enna 3. Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 1.842 icontagi registrati insu 10.587 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 8. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 39.672, tra cui 38.226 in isolamento domiciliare. In terapia intensiva i pazienti sono 200 (+4), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1246 (+18). Sono invece 840 i pazienti guariti. Si registrano purtroppo 35 vittime.Icittà per cittàCatania 401,472, Messina 361, Caltanissetta 81, Agrigento 63, Ragusa 51, Trapani 226, Siracusa 184, Enna 3.

