Coronavirus, nuova ordinanza del ministro Speranza: cinque regioni diventano 'arancioni' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Coronavirus in Umbria, la mappa all'8 gennaio: tutti i dati comune per comune 8 gennaio 2021 Coronavirus in Umbria, il bollettino dell'8 gennaio: 215 positivi, 2 morti e 166 guariti 8 gennaio 2021 ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 8 gennaio 2021)in Umbria, la mappa all'8 gennaio: tutti i dati comune per comune 8 gennaio 2021in Umbria, il bollettino dell'8 gennaio: 215 positivi, 2 morti e 166 guariti 8 gennaio 2021 ...

fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - Agenzia_Ansa : #Covid, nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto #Speranza: cinque Regioni in arancione dal 10 #ANSA… - RegLombardia : #LNews ecco la nuova Giunta che avrà il compito di guidare la ripartenza della #Lombardia e del #Paese… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covi, #Inail: rischi anche con Rt sotto 1. Nuova ondata con riapertura dei licei #ANSA #coronavirus @inail_gov @FBK_re… - Tele_Nicosia : Coronavirus. Sicilia zona arancione, dal 10 gennaio in vigore nuova ordinanza del presidente Musumeci -