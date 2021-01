Coronavirus, news. Il bollettino: 17.533 contagi e 625 decessi nelle ultime 24 ore (Di sabato 9 gennaio 2021) Il tasso di positività è del 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. Stabili le terapie intensive, aumentano di 22 unità i ricoveri ordinari. Il ministero della Salute di Roberto Speranza rafforza le misure in attesa del prossimo Dpcm. Report Iss, Brusaferro: speriamo di superare pandemia nel 2021. Annuncio della presidente dalla Commissione Ue: per Europa altre 300 milioni di dosi di vaccino Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 gennaio 2021) Il tasso di positività è del 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. Stabili le terapie intensive, aumentano di 22 unità i ricoveri ordinari. Il ministero della Salute di Roberto Speranza rafforza le misure in attesa del prossimo Dpcm. Report Iss, Brusaferro: speriamo di superare pandemia nel 2021. Annuncio della presidente dalla Commissione Ue: per Europa altre 300 milioni di dosi di vaccino

