Coronavirus, news. Cinque regioni arancioni dal 10 al 15 gennaio. Atteso bollettino. LIVE (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il ministero della Salute di Roberto Speranza rafforza le misure in attesa del prossimo Dpcm. Tra poco il nuovo report sui contagi. L'Istituto Superiore di Sanità mette in guardia sull'allentamento delle misure: Rt sopra 1 dopo 6 settimane. Annuncio della presidente dalla Commissione Ue: per Europa altre 300 milioni di dosi di vaccino. Stasera nuova riunione di Conte con i capi delegazione di maggioranza sul Recovery plan Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il ministero della Salute di Roberto Speranza rafforza le misure in attesa del prossimo Dpcm. Tra poco il nuovo report sui contagi. L'Istituto Superiore di Sanità mette in guardia sull'allentamento delle misure: Rt sopra 1 dopo 6 settimane. Annuncio della presidente dalla Commissione Ue: per Europa altre 300 milioni di dosi di vaccino. Stasera nuova riunione di Conte con i capi delegazione di maggioranza sul Recovery plan

Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - enricoruggeri : È di maggio, quindi non aggiornato, ma fa riflettere. Da leggere tutto prima di dividersi come sempre in due tifose… - repubblica : Coronavirus nel mondo: Ue, ordinate altre 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. Usa, 4000 morti in un gi… - Giornaleditalia : Coronavirus, città in lockdown dopo un solo contagio - pborghilivorno : #coronavirus Calabria, Emilia, Lombardia Sicilia e Veneto in zona arancione: ecco i dati del monitoraggio… -