Coronavirus, news. Bozza Iss: "Peggioramento generale, indice Rt sopra 1 dopo 6 settimane" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il rapporto in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità mette in guardia dall'allentamento delle misure. Annuncio della presidente dalla Commissione Ue: per Europa altre 300 milioni di dosi di vaccino. Stasera nuova riunione di Conte con i capi delegazione di maggioranza sul Recovery plan. Il tasso di positività in Italia risale al 14,8%. Nove le regioni con terapie intensive oltre la soglia di allerta Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il rapporto in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità mette in guardia dall'allentamento delle misure. Annuncio della presidente dalla Commissione Ue: per Europa altre 300 milioni di dosi di vaccino. Stasera nuova riunione di Conte con i capi delegazione di maggioranza sul Recovery plan. Il tasso di positività in Italia risale al 14,8%. Nove le regioni con terapie intensive oltre la soglia di allerta

Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - enricoruggeri : È di maggio, quindi non aggiornato, ma fa riflettere. Da leggere tutto prima di dividersi come sempre in due tifose… - vaticannews_it : #7gennaio #USA Veglia preghiera per la vita @USCCB #Argentina #Aborto #Francescani: Legge incostituzionale… - MisericordiaFI : Il nostro Aiuto Alimentare è in prima linea nell’emergenza economica e sociale scaturita dall’epidemia di… - nuovaferrara : #coronavirus #Ferrara nuovo bando per i buoni spesa. Cinque giorni per scaricare il modulo-richiesta -