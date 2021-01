Coronavirus, news. Bollettino del 7 gennaio: 18.020 casi e 414 morti. Indice Rpt al 14,85% (Di venerdì 8 gennaio 2021) I tamponi effettuati sono 121.275. I ricoveri ordinari aumentano di 117 unità, quelli in terapia intensiva crescono di 16. Ok dell'Aifa al vaccino Moderna. La Regione con la percentuale di vaccinati più alta è il Veneto (84,4%), seguito da Toscana (79,5%) e Lazio (66,9%). Zaia: "Oggi finiamo tutti quelli che abbiamo". In arrivo altre 224 mila dosi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 gennaio 2021) I tamponi effettuati sono 121.275. I ricoveri ordinari aumentano di 117 unità, quelli in terapia intensiva crescono di 16. Ok dell'Aifa al vaccino Moderna. La Regione con la percentuale di vaccinati più alta è il Veneto (84,4%), seguito da Toscana (79,5%) e Lazio (66,9%). Zaia: "Oggi finiamo tutti quelli che abbiamo". In arrivo altre 224 mila dosi

Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - enricoruggeri : È di maggio, quindi non aggiornato, ma fa riflettere. Da leggere tutto prima di dividersi come sempre in due tifose… - vaticannews_it : #7gennaio #USA Veglia preghiera per la vita @USCCB #Argentina #Aborto #Francescani: Legge incostituzionale… - tribuna_treviso : Coronavirus in Veneto: quarantena di dieci giorni per tutta la classe, didattica a distanza, test rapidi negativi p… - Bt40021531 : RT @CorriereAlpi: Fino a domenica 10 gennaio varranno le stesse regole per tutta Italia, seppur diverse giorno per giorno, mentre da lunedì… -