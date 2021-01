Coronavirus, nel Lazio rinviato il ritorno sui banchi alla fine del mese (Di venerdì 8 gennaio 2021) Contravvenendo alle decisioni del governo, la Regione Lazio emesso un'ordinanza con cui rinvia la riapertura delle scuole a lunedì 18 gennaio. Covid, la Regione Lazio rinvia la riapertura delle scuole al 18 gennaio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 8 gennaio 2021) Contravvenendo alle decisioni del governo, la Regioneemesso un'ordinanza con cui rinvia la riapertura delle scuole a lunedì 18 gennaio. Covid, la Regionerinvia la riapertura delle scuole al 18 gennaio su Notizie.it.

Sono 15.378 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 10.800) e 649 i decessi (ieri 348). I cittadini vaccinati sono oltre 182 mila, per la precisione 182.442 secondo i dati del 5 gennaio ...

Covid, "preferire test rapidi ultima generazione": circolare ministero

Per la diagnosi di Covid-19 "il test molecolare, eseguito su tampone oro-naso-faringeo con metodica di real-time Pcr (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) rimane il gold standard". Solo i ...

