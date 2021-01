Coronavirus nel Lazio, il bollettino di venerdì 8 gennaio: 45 morti e 1.613 nuovi positivi, quasi 800 a Roma (Di venerdì 8 gennaio 2021) Coronavirus nel Lazio , il bollettino della Regione di venerdì 8 gennaio : i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.613 su oltre 12mila tamponi, con 45 morti e 1.636 dimessi e guariti. I ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 gennaio 2021)nel, ildella Regione di: iregistrati nelle ultime 24 ore sono 1.613 su oltre 12mila tamponi, con 45e 1.636 dimessi e guariti. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: nel Regno Unito 1.325 morti e 68.053 nuovi casi in un giorno, autorizzato il vaccin... la Repubblica Covid: in Romania primo caso di variante inglese

(ANSAmed) - BELGRADO, 08 GEN - La cosidetta variante inglese del coronavirus è stata riscontrata per la prima volta in Romania su una donna di 27 anni del sud del Paese e che negli ultimi tempi non ha ...

LAVORO - MEZZOGIORNO - ARLERO (COMPETERE.EU): "BENE MISURE BILANCIO PER PRODURRE RISULTATI POSITIVI SE ATTUATE CON RAPIDITA' E VELOCITA'"

Il responsabile dell’Osservatorio sulla ricostruzione economica post COVID-19 di Competere.eu commenta alcune novità della Legge di Bilancio finalizzate a rilanciare l’economia nel Mezzogiorno “Ben ve ...

