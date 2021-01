Coronavirus, l’Italia si colora di arancione in 5 regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il verdetto e l’ordinanza di Speranza dopo i dati della Cabina di regia che segnano il passaggio dalla fascia gialla con restrizioni a quella superiore Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il verdetto e l’ordinanza di Speranza dopo i dati della Cabina di regia che segnano il passaggio dalla fascia gialla con restrizioni a quella superiore

AngeloTofalo : Lo avevamo visto suonare per la moglie malata di #COVID19. La sua storia commosse l’Italia. Ora Stefano, alpino di… - sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - repubblica : L'immunologa Viola: 'Immunità di gregge in estate? E' impossibile' - Luanaisme : Nessuna ha detto che siamo invidiose? Strano.. Insomma il coronavirus c'era anche l'ultima volta che venne Can in I… - djmisterpiu : COME AL SOLITO L'ITALIA NON SI FA MAI I CAZZI SUOI! TUTTI IN TV A FARE I SAPIENTONI E DIRE LE VOSTRE, SENZA COMPREN… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia Nuovo decreto, oggi, venerdì 8 gennaio, l’Italia è zona gialla “rafforzata”: cosa significa Orizzonte Scuola