Coronavirus, l'analisi della situazione con Brusaferro, Locatelli e Rezza: segui la diretta tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) diretta della conferenza stampa dell'8 gennaio sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale sul Covid19 della Cabina di Regia, con il Presidente dell'Istituto superiore di sanità , Silvio Brusaferro, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. segui la diretta tv. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

