Coronavirus | l’allarme dell’Iss | «Trend in crescita quasi ovunque Incidenza troppo alta per allentare le misure» – Il video

(Di venerdì 8 gennaio 2021) «Le curve mostrano che in molti Paesi europei c’è una ripresa del contagio, nel caso italiano la curva ha rallentato la dee, da questa settimana, ha ripreso la salita». Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, nella prima conferenza stampa dell’anno sul monitoraggio dela proposito dei dati che dimostrano la ripresa del contagio. Prima di soffermarsi sull’indice Rt – il parametro che misura la trasmissibilità del virus e regola l’ingresso in zona arancione o rossa delle Regioni – Brusaferro ha rimarcato il fatto che anche l’dei contagi è tornata a essere preoccupante: «166 casi su 100 mila abitanti ogni sette giorni è la media nazionale. La soglia che abbiamo fissato per passare dalledi mitigazione a quelle di controllo è fissata sui 50 casi ogni 100 ...