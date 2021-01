Coronavirus Italia, il bollettino dell’8 gennaio 2021: 17.533 nuovi casi, 620 i decessi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 17.533 i nuovi casi di Coronavirus, e 620 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 17.533 (ieri 18.020) casi testati:



(ieri 53423, 33.7%) Tamponi (diagnostici e di controllo): 140.267 di cui 12.5% positivi (ieri 121.275, 14.9%) Attualmente positivi: 570.389 (ieri 571.055) Ricoverati: 23.313, +22 (ieri 23.291, +117) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.587, stabili, 187 nuovi ingressi (ieri 2.587, +16, 156 nuovi ) Totale casi positivi: 2.237.890 (ieri 2.220.361) Deceduti: 77.911, +620 (ieri 77.291)

