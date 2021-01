Coronavirus in Italia, per poter riaprire non basta un Rt basso (Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: Clemente Marmorino/ IPP / Eyepix Group/Barcroft Media via Getty Images)Anche se l’Rt è basso, allentare ora le misure restrittive sarebbe molto rischioso. Infatti, se l’incidenza dei nuovi contagi da Coronavirus rimane alta, le riaperture potrebbero portare a un nuovo picco di casi da Sars-Cov-2. A lanciare l’allarme è oggi un nuovo studio Italiano svolto dai ricercatori dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler (Fbk) e l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail), secondo cui anche quando l’Rt, l’ormai celebre parametro che serve a misurare il numero medio di persone che ogni malato può contagiare in un dato momento dell’epidemia, risulta inferiore di 1, ma l’incidenza delle infezioni da Sars-CoV-2 è ancora alta, si può verificare un rapido picco di contagi e ... Leggi su wired (Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: Clemente Marmorino/ IPP / Eyepix Group/Barcroft Media via Getty Images)Anche se l’Rt è, allentare ora le misure restrittive sarebbe molto rischioso. Infatti, se l’incidenza dei nuovi contagi darimane alta, le riaperture potrebbero portare a un nuovo picco di casi da Sars-Cov-2. A lanciare l’allarme è oggi un nuovo studiono svolto dai ricercatori dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler (Fbk) e l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail), secondo cui anche quando l’Rt, l’ormai celebre parametro che serve a misurare il numero medio di persone che ogni malato può contagiare in un dato momento dell’epidemia, risulta inferiore di 1, ma l’incidenza delle infezioni da Sars-CoV-2 è ancora alta, si può verificare un rapido picco di contagi e ...

