Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 8 gennaio: i dati alle 17. Ancora 106 morti in Veneto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Coronavirus in Italia , il bollettino di venerdì 8 gennaio del Ministero della Salute: i dati dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre il Governo annuncia che da lunedì torna la divisione in fasce, con alcune regioni arancioni e altre gialle, i numeri su contagi e vittime non accennano ad abbassarsi: ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 gennaio 2021)in, ildidel Ministero della Salute: idopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre il Governo annuncia che da lunedì torna la divisione in fasce, con alcune regioni arancioni e altre gi, i numeri su contagi e vittime non accennano ad abbassarsi: ...

sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - AngeloTofalo : Lo avevamo visto suonare per la moglie malata di #COVID19. La sua storia commosse l’Italia. Ora Stefano, alpino di… - 16_opamp : RT @AngeloTofalo: Lo avevamo visto suonare per la moglie malata di #COVID19. La sua storia commosse l’Italia. Ora Stefano, alpino di 81 ann… - mitsouko1 : RT @gabrillasarti2: 'Nin possono obbligarli a dare tamponi ne vaccini , sono stranieri ! Non si ammalano di coronavirus e non muoiono': è… -