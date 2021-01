Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 gennaio: +620 morti per Covid (Di venerdì 8 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus Diminuiscono i contagi da Coronavirus nonostante siano aumentati i tamponi. Di conseguenza, diminuisce il tasso di positività: 12,5% (-2,4% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 17.533 positivi su 140.267 test effettuati. Rispettivamente, -487 infetti e +18.992 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 7 gennaio. Inoltre aumenta il numero dei ricoveri, +22 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei guariti, 17.575 (+1.916 rispetto ai dati del 7 gennaio). In 24h sono morte 620 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 gennaio Nel complesso i casi di contagi va oltre i due milioni: ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) I dati di oggi delDiminuiscono i contagi danonostante siano aumentati i tamponi. Di conseguenza, diminuisce il tasso di positività: 12,5% (-2,4% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 17.533 positivi su 140.267 test effettuati. Rispettivamente, -487 infetti e +18.992 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 7. Inoltre aumenta il numero dei ricoveri, +22 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei guariti, 17.575 (+1.916 rispetto ai dati del 7). In 24h sono morte 620 persone a causa del-19 in. Leggi anchein, ildel 7Nel complesso i casi di contagi va oltre i due milioni: ...

