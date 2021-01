Coronavirus, in Italia 17533 nuovi casi su 140.267 tamponi e altri 620 morti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 17.533 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di 140.267 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. Nelle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 17.533 idiregistrati in, a fronte di 140.267effettuati. Il tasso di positività si attesta al 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. Nelle ...

sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - AngeloTofalo : Lo avevamo visto suonare per la moglie malata di #COVID19. La sua storia commosse l’Italia. Ora Stefano, alpino di… - MassimoChiaram7 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 17.533 i tamponi positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della #Salute.… - max70gub : RT @ultimenotizie: Sono 17.533 i positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime 620. Sono 140.267 i tamponi effettuati… -