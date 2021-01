Coronavirus in Campania, i dati del 7 gennaio: 984 nuovi positivi e 2.151 guariti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sale ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 7 gennaio dell’unità di Crisi regionale riporta 984 positivi su 8889 tamponi effettuati. Ma è boom di guariti. Balzo in avanti, in Campania, per la percentuale tamponi esaminati- casi positivi. L’unità di crisi della Regione Campania rende noto che nelle ultime Leggi su 2anews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sale ancora la curva dei contagi dain: il bollettino di ieri 7dell’unità di Crisi regionale riporta 984su 8889 tamponi effettuati. Ma è boom di. Balzo in avanti, in, per la percentuale tamponi esaminati- casi. L’unità di crisi della Regionerende noto che nelle ultime

Sono 984 i positivi del giorno in Campania, di cui 75 sintomatici, su 8.889 tamponi processati. La curva dei contagi è in crescita con la percentuale dei contagiati sui tamponi ...

Vaccino Covid, in Campania una card di avvenuta certificazione a tutti i vaccinati

Nel corso della diretta Facebook, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha presentato la tessera di avvenuta vaccinazione, che sarà consegnata ai cittadini che sono stati vaccinati con la prim ...

