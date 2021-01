Coronavirus, il vaccino Pfizer protegge dalla variante inglese e sudafricana: lo studio. Oms: primi vaccini per i Paesi più poveri entro metà febbrario (Di venerdì 8 gennaio 2021) Usa EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Dosi del vaccino Pfizer-BioNTech vengono estratte dai super-freezer in OlandaUno studio preliminare, in attesa di validazione, pubblicato giovedì 7 gennaio sul sito scientifico BioRxiv ha indicato che il vaccino contro il Coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNTech è in grado di proteggere dalle due varianti scoperte nel Regno Unito e in Sudafrica. Come ricorda il Guardian, le due varianti del virus condividono la mutazione chiamata N501Y, cioè una lieve alterazione della proteina spike che riveste il virus sospettata di contribuire a una maggiore contagiosità. Di base buona parte dei vaccini finora prodotti nel mondo addestra l’organismo a riconoscere e combattere quel picco di proteine. Lo studio ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Usa EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Dosi del-BioNTech vengono estratte dai super-freezer in OlandaUnopreliminare, in attesa di validazione, pubblicato giovedì 7 gennaio sul sito scientifico BioRxiv ha indicato che ilcontro ilsviluppato dae BioNTech è in grado dire dalle due varianti scoperte nel Regno Unito e in Sudafrica. Come ricorda il Guardian, le due varianti del virus condividono la mutazione chiamata N501Y, cioè una lieve alterazione della proteina spike che riveste il virus sospettata di contribuire a una maggiore contagiosità. Di base buona parte deifinora prodotti nel mondo addestra l’organismo a riconoscere e combattere quel picco di proteine. Lo...

sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - TgLa7 : #Vaccino sviluppato da #Moderna approvato ieri anche in Ue potrebbe proteggere da #coronavirus fino a 2 anni. Lo h… - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - LenaPoros : RT @MediasetTgcom24: Covid, studio: vaccino Pfizer protegge contro le varianti Gb e Sudafrica #Coronavirus - fortuneitalia : RT @fortuneitalia: #Coronavirus, @luca__pani rilancia l’obbligo per il vaccino. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino Coronavirus oggi: in Italia effettuati 400mila vaccini. Usa, 4mila morti in un giorno Il Sole 24 ORE Covid-19, a Celano 26 cittadini del settore sanitario si sono sottoposti al vaccino

Celano - L’aggiornamento della situazione epidemiologica nella città di Celano arriva puntuale dal Sindaco di Celano Settimio Santilli anche questa ...

La settimana di Altalex: gli avvocati e il 2021

7 giorni tra professione forense e responsabilità dell’avvocato, regole di somministrazione del vaccino anti Covid-19 nelle Rsa, omicidio colposo, criptovalute e data scraping.

Celano - L’aggiornamento della situazione epidemiologica nella città di Celano arriva puntuale dal Sindaco di Celano Settimio Santilli anche questa ...7 giorni tra professione forense e responsabilità dell’avvocato, regole di somministrazione del vaccino anti Covid-19 nelle Rsa, omicidio colposo, criptovalute e data scraping.