Coronavirus, il Commissario Arcuri: “Somministrarlo prima ai docenti? Vi spiego come stanno le cose” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Domenico Arcuri prova a fare chiarezza.Negli ultimi giorni, alcuni esperti e politici avevano suggerito di anticipare la somministrazione di dosi ai docenti, così da poter riaprire le scuole. In particolare, negli ultimi giorni, è stato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a rilanciare la proposta in un’intervista al Tg3.Proposta bocciata dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che l’ha definita “senza basi scientifiche ed eticamente discutibile”, ricordando come l’immunizzazione si ottenga solo dopo alcune settimane. A tal proposto si è espresso anche il Commissario per l’Emergenza, sottolineando, ancora una volta, il vero obiettivo della campagna di vaccinazione.Di seguito, le sue dichiarazioni."Il Parlamento ha votato un piano scansionato per categorie e potrà valutare di modificarlo, non ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Domenicoprova a fare chiarezza.Negli ultimi giorni, alcuni esperti e politici avevano suggerito di anticipare la somministrazione di dosi ai, così da poter riaprire le scuole. In particolare, negli ultimi giorni, è stato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a rilanciare la proposta in un’intervista al Tg3.Proposta bocciata dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che l’ha definita “senza basi scientifiche ed eticamente discutibile”, ricordandol’immunizzazione si ottenga solo dopo alcune settimane. A tal proposto si è espresso anche ilper l’Emergenza, sottolineando, ancora una volta, il vero obiettivo della campagna di vaccinazione.Di seguito, le sue dichiarazioni."Il Parlamento ha votato un piano scansionato per categorie e potrà valutare di modificarlo, non ...

