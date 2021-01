Coronavirus, il bollettino di oggi 8 gennaio 2021: l'Rt sale a 1.03, 12 regioni a rischio alto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di venerdì 8 gennaio 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di venerdì 82020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - daniela85866605 : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Veneto: dati #8gennaio - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #ioseguoTgr - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus - paolomosanghini : Da lunedì il Fvg di nuovo in zona gialla @messveneto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Covid oggi: bollettino coronavirus 8 gennaio. I contagi nelle Marche il Resto del Carlino Covid, bollettino Puglia 8 gennaio. 1349 nuovi positivi. 27 decessi

sono stati registrati 11.020 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.349 casi positivi: 400 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 98 nella provincia BAT, ...

COVID-19, BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA DI VENERDI’ 8 GENNAIO

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 8 gennaio 2021 in Pug ...

sono stati registrati 11.020 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.349 casi positivi: 400 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 98 nella provincia BAT, ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 8 gennaio 2021 in Pug ...