Coronavirus, il bollettino di oggi: 17.533 nuovi casi e 620 morti. Il tasso di positività cala al 12,5%. I vaccinati sono 413.121 (Di venerdì 8 gennaio 2021) In lieve calo i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. sono 17.533 contro i 18.020 di ieri a fronte di 140.267 tamponi, 19mila più di ieri, con il tasso di positività che scende dal 14,85% di ieri a 12,5%. Aumento, invece, i decessi: 620 contro i 414 di ieri per un totale di 77.911 vittime dall’inizio dell’epidemia. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive 2.587 con 187 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari sono 23.313 (+22). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 570.389 (-666), 544.489 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti nelle 24 ore sono 17.575. La regione con il maggior incremento di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) In lieve calo idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore.17.533 contro i 18.020 di ieri a fronte di 140.267 tamponi, 19mila più di ieri, con ildiche scende dal 14,85% di ieri a 12,5%. Aumento, invece, i decessi: 620 contro i 414 di ieri per un totale di 77.911 vittime dall’inizio dell’epidemia. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive 2.587 con 187 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari23.313 (+22). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute,570.389 (-666), 544.489 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti nelle 24 ore17.575. La regione con il maggior incremento di ...

