Coronavirus – Campania in zona gialla dall’11 gennaio: ecco cosa si potrà fare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Coronavirus, la Campania in zona gialla dall'11 gennaio ecco cosa si potrà fare: bar e ristoranti aperti ai clienti fino alle 18, aperti tutti i negozi... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 gennaio 2021), laindall'11si: bar e ristoranti aperti ai clienti fino alle 18, aperti tutti i negozi... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MediasetTgcom24 : Coronavirus a Napoli, in coda e sotto la pioggia per il vaccino #vaccino - MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'Campania darà una card di avvenuta vaccinazione' #coronavirus - allgoalsnapoli : VIDEO - De Luca: 'Ho fatto da cavia e non mi è successo niente. In Campania un attestato a tutti i vaccinati'… - mietitore85 : RT @MediasetTgcom24: Covid, De Luca: 'Campania darà una card di avvenuta vaccinazione' #coronavirus - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus a Napoli, in coda e sotto la pioggia per il vaccino #vaccino -