(Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Se il commercio al dettaglio soffre a causa della pandemia, è l'e-a registrare invece numeri da record. Un vero e proprioin tutta Europa e che Adnkronos nel nostro Paese si sta traducendo in un "incremento del 200% di vendite per ial, alla cucina o alla cura personale". E' Antonio Pilello, Responsabile comunicazione di idealo, ad anticipare all'Adnkronos il trend del nuovo modo di fare acquisti nell'era Covid. La piattaforma di comparazione prezzi, basata in Germania, sta infatti monitorando e analizzando l'andamento dello shopping sulla rete sotto la pressione della pandemia. A fronte di mesi di chiusure e distanziamenti, Pilello traccia un quadro di come l'e-abbia "cambiato pelle nel 2020" e sottolinea che ...

fisco24_info : **Coronavirus: boom e-commerce, idealo rileva +200% prodotti lockdown** : Antonio Pilello all'Adnkronos: 'Su ideal… - emchella : **Coronavirus: boom e-commerce, idealo rileva +200% prodotti lockdown** - TV7Benevento : **Coronavirus: boom e-commerce, idealo rileva +200% prodotti lockdown** (2)... - TV7Benevento : Coronavirus, boom e-commerce per prodotti legati a lockdown... - GASirianni : RT @petergomezblog: #Coronavirus, #Ippolito (Cts): “Non ci aspettavamo questi dati. Ecco a cosa dobbiamo il boom di contagi” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom

Adnkronos

Condividi questo articolo:Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Se il commercio al dettaglio soffre a causa della pandemia, è l’e-commerce a registrare invece numeri da record. Un vero e proprio boom in tutta Eu ...The New Zealand government has launched a screen sector recovery package that includes a new $36m fund to support high-quality film and TV productions with international appeal. The main aim is to ...