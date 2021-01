Coronavirus | Boccia | ' varianti circolano veloci | tenere curva sotto controllo'

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Le misure italiano hanno funzionato bene ma ci sonochevelocemente in Europa. Ci sono paesi in ginocchio come la Gran Bretagna, la Germania, la Francia. E noi abbiamo bisogno dilaper tutelare i più anziani, fragili e le reti sanitarie". Lo dice il ministro per gli Affari regionali, Francescoal Tg3.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Le misure italiano hanno funzionato bene ma ci sono varianti che circolano velocemente in Europa. Ci sono paesi in ginocchio come la Gran Bretagna, la Germania, la Francia.Con il sistema delle fasce "teniamo il paese in sicurezza ed evitiamo il lockdown". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia al Tg3 sottolineando che è necessario "tenere sott ...