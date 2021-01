Coronavirus | anche in carcere il 2021 dev’essere l’anno della ripartenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) In ogni parte del mondoinil– tanto se dividiamo il pianeta per aree geografiche, quanto se lo facciamo per tipologie di luoghi –che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato segnato da un identico accadimento: lo scoppiopandemia. Non identiche sono state tuttavia le conseguenze di tale accadimento. Non identica la paura generata, le misure prese, i risultati ottenuti. Ripercorriamo quanto accaduto in Italia lungo il 2020 in una parte di mondo ben specifica: il sistema penitenziario. In quella parte di mondo che sono le carceri italiane, il Covid-19 ha immediatamente e radicalmente stravolto l’aspetto del luogo evita interna. L’irruzione ...