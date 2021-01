Coronavirus, aggiornamento 8 gennaio, 46 decessi e 984 nuovi casi (909 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di venerdì 8 gennaio 2021) Balzo in avanti, in Campania, per la percentuale tamponi esaminati- casi positivi. L'unità di crisi della Regione Campania rende noto che nelle ultime 24 ore sono 984 i positivi su 8889 tamponi ... Leggi su gazzettadinapoli (Di venerdì 8 gennaio 2021) Balzo in avanti, in Campania, per la percentuale tamponi esaminati-positivi. L'unità di crisi della Regione Campania rende noto che24 ore sono 984 i positivi su 8889 tamponi ...

