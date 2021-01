Coronavirus: ad oggi vaccinate in Italia 476.911 persone (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - In Italia sono state vaccinate 476.911 persone. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento alle 22 circa sul sito del commissario per l'emergenza Covid. Di questi, 296.214 sono donne, 180.697 gli uomini. Sono 394.856 gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati, 52.567 è il numero del personale non sanitario sottoposto a vaccino, mentre 29.488 gli ospiti nelle strutture residenziali. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Insono state476.911. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento alle 22 circa sul sito del commissario per l'emergenza Covid. Di questi, 296.214 sono donne, 180.697 gli uomini. Sono 394.856 gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati, 52.567 è il numero del personale non sanitario sottoposto a vaccino, mentre 29.488 gli ospiti nelle strutture residenziali.

