Coronavirus | a Buccino riapre il Municipio

(Sa) – Ha riaperto stamane i battenti al pubblico la casa municipale diche è rimasta chiusa per alcune settimane. La chiusura degli uffici comunali infatti, si era resa necessaria a seguito della positività del responsabile dell'ufficio tecnico di Palazzo di città. Dopo aver registrato il primo contagio l'amministrazione comunale aveva chiuso i locali del Comune per effettuare una disinfezione, sottoponendo dipendenti e politici ad uno screening di massa per rilevare eventuali contagi da covid19. Tamponi sui dipendenti comunali, i cui risultati sono stati comunicati ieri sera dall'Asl di Salerno e che hanno dato esito negativo, facendo disporre la riapertura degli uffici al pubblico dove sarà possibile accedere solo su prenotazione e indossando dispositivi di protezione.