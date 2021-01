Coronavirus 8 gennaio | oltre 600 morti e 17mila contagi

you_trend : ?? #Coronavirus, 8 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 570.389 • Deceduti: 77.911 (+620) • Dimessi/Guariti: 1.589.… - fanpage : Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - RobertoBurioni : Da oggi inauguro la rubrica 'un anno fa'. Vi riproporrò degli articoli scritti su Medical Facts a distanza di un an… - BellaviaGildo : RT @fanpage: #Covid_19 il #bollettino di oggi #8gennaio I dati regione per regione - MoltoBenone : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 8 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 570.389 • Deceduti: 77.911 (+620) • Dimessi/Guariti: 1.589.590 (+17.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gennaio

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di venerdì 8 gennaio 2021. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono ...Vota! Parma in zona arancione da domenica: stop alle deroghe di Natale; ecco cosa cambia. Parma, come tutta l’Emilia Romagna, sarà in zona arancione da domenica 10 gennaio: le ...