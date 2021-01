Coronavirus: 5 regioni in arancione dal 10 gennaio, Speranza firma nuova ordinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) firmata nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto dal 10 al 15 gennaio. Poi nuovo Dpcm Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 gennaio 2021)tache porta in zonaleCalabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto dal 10 al 15. Poi nuovo Dpcm

Agenzia_Ansa : #Covid, #Inail: riaperture rischiose anche con Rt sotto 1. Miozzo: 'La curva non si sta abbassando, inserire il ver… - Agenzia_Ansa : #Covid, nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto #Speranza: cinque Regioni in arancione dal 10 #ANSA… - sole24ore : Coronavirus: dodici regioni ad alto rischio, Rt nazionale sale a 1,03 - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Da lunedì #11gennaio Italia quasi tutta in 'fascia arancione'. Ma ci saranno #zonerosse e 'isole felici' di colore gia… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: In serata il ministro #Speranza firmerà il nuovo decreto: indice di contagio sopra la soglia di rischio, Calabria, Emi… -